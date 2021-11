Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Avec Jean-Marc Siroën, professeur émérite d'Economie à Paris Dauphine et spécialiste d'économie internationale, nous allons revenir sur des pénuries qui risquent de frapper l'Europe suite à de problèmes de transport, de transport maritime et de manque de containers



Au bout du monde : Pénuries en Grande-Bretagne avec un reportage de notre correspondante Chloé Goudenhooft. On y constate en effet, de nombreuses perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui a pu entraîner des problèmes de pénuries de différentes sortes. Ces difficultés sont en partie liées au Brexit auquel s'est ajouté les effets de la crise sanitaire

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour