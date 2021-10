La Colombie est le deuxième pays le plus riche en biodiversité au monde. Malgré tout, de nombreuses espèces sont menacées ou en voie d'extinction. Des programmes nationaux sont mis en place pour protéger les forêts et les animaux. Notre correspondante, Najet Benrabaa s'est rendue en reportage dans une réserve naturelle et un centre d'accueil de la faune et flore sauvage.