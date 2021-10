Nous faisons le point sur le secteur de l'événementiel en région de Bruxelles-capitale et dans le pays. Y a-t-il vraiment un plan de relance ? On a annoncé le retour des concerts et des discothèques, mais cela suffit-il pour dire que l'Evénementiel a repris sa place ? Nous en discutons avec Christophe Samyn et Sam van de Kerchhof, représentants de ce secteur Mice (Meetings Incentives Conventions & Events)