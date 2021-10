Au Bout du Jour : Bahar Kimyongur : "Percligia" sur Auvio

Cap tout d’abord vers l’Anatolie, en Turquie, à travers une époque, aux 15ème et 16ème siècles, où des dissidences théologiques et sociales expliquent beaucoup des sentiments de résistance qui traversent encore aujourd'hui un certain nombres de couches de la société turque. Bahar Kimyongur vient de publier « Percligia. Dissidence théologique et révolte sociale dans l’empire Ottoman du XVe siècle », aux éditions Les Indes savantes