Les Musées royaux d’Art et d’Histoire possèdent une collection remarquable de médaillons et petits panneaux datant des XVIe et XVIIe siècles. Et, ils proposent de les faire découvrir au public lors une exposition semi-permanente intitulée "Médaillons. Miniatures sur verre". Valérie Montens, commissaire de l'exposition, nous la présente.