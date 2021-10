Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Nous parlons des lobbies anti-genres. Aux côtés des questions de l'il-libéralisme qui, en Pologne, en Hongrie et ailleurs, poussent à s'attaquer aux groupes LGBT mais aussi aux questions d'avortement; ces lobbies anti-genres sont manifestement subsidiés depuis les Etats-Unis, depuis la Russie, mais aussi sur sol européen par de puissants intérêts financiers. On en parle Neil Datta, le secrétaire du Forum parlementaire européen pour les droits reproductifs et sexuels



Au bout du monde : Et comme chaque vendredi, Olivier Nederlandt nous propose déjà un aperçu des reportages qui seront diffusés demain dans l'émission Transversale à midi sur La Première

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour