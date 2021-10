Aux côtés des questions de l'il-libéralisme qui, en Pologne, en Hongrie et ailleurs, poussent à s'attaquer aux groupes LGBT mais aussi aux questions d'avortement; les lobbies anti-genres sont manifestement subsidiés depuis les Etats-Unis, la Russie mais aussi sur sol européen par de puissants intérêts financiers. On en parle Neil Datta, le secrétaire du Forum parlementaire européen pour les droits reproductifs et sexuels