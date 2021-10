Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Nous prenons la direction du Québec avec une reportage de Fiona Collienne et une problématique, celle du manque de main d'œuvre dans les petite villes. Le Québec tente donc d'y attirer les immigrants.



Au bout du monde : Qu'en est-il de la reprise par les jeunes des exploitations agricoles chez nous, mais aussi en Afrique de l'Ouest ? ... C'est l'une des question posées dans le cadre du Festival Alimenterre, qui a lieu cette semaine à Bruxelles et en Wallonie. Pour y répondre, nous recevrons Boubou Sangho, jeune entrepreneur malien, fondateur de « Boubou lait » ; et David Dupuis de l'association « Terre en vue », qui accompagne le développement de nouveaux projets agricoles en Wallonie

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour