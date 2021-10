Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Notre invité est Georges Ugeux, l'ancien vice-président de la Bourse de New York, le New York Stock Exchange, professeur à la Columbia University à la Law School. Il préside Galileo Global Advisors, une banque américaine spécialisée dans conseil aux entreprises et aux gouvernements. Et, il sort un livre aux éditions Odile Jacob : " Wall Street à l'assaut de la démocratie " Nous allons faire le point de la situation économique et financière.





Au bout du monde : Détour par l'Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines avec Raphaël Debruyn, son conservateur, pour une exposition à voir jusqu'au 9 janvier 2022, "Guerre et Paix sous microscope. Les épidémies se racontent... Des pestes à la Covid-19". Mais aussi pour la publication d'un ouvrage "Ars Curandi", qui met en lumière trois anciens hôpitaux emblématiques en Europe : les Hospices Civils de Beaune (France), l'Hôpital Notre-Dame à la Rose (Belgique, Lessines) et l'Hôpital Santa Maria della Scala (Italie, Sienne).

