Dans ce Journal du Proche et du Moyen-Orient, Wilson Fache se penche sur les élections législatives anticipées de ce dimanche 10 octobre en Irak. On annonce une faible participation. Et, puis, il est allé à la rencontre de cette jeunesse qui était descendue dans la rue il y a deux ans sans parvenir à imposer le changement politique souhaité. Depuis, elle a quand même réussi à se créer des espaces de liberté.