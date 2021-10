Au Bout du Jour : Georges Ugeux, " Wall Street à l'Assaut de la Démocratie " sur Auvio

Notre invité est Georges Ugeux, l'ancien vice-président de la Bourse de New York, le New York Stock Exchange, professeur à la Columbia University à la Law School. Il préside Galileo Global Advisors, une banque américaine spécialisée dans conseil aux entreprises et aux gouvernements. Et, il sort aux éditions Odile Jacob : " Wall Street à l'assaut de la démocratie " Nous allons faire le point de la situation économique et financière.