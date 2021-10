Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : L'invitée est la journaliste politique française, Laetitia Krupa. Elle a publié "La Tentation du clown : Comment un candidat hors système va bouleverser la présidentielle" aux éditions Buchet-Chastel. Dans ce livre, cette enquête, elle étudie la possibilité de l'élection d'un candidat hors système à la présidentielle. Il y a eu Pierre Dac, Coluche et maintenant peut-être Eric Zemmour ...



Au bout du monde : Avec Aurélia Rusek nous allons à la découverte de l'or vert, comme l'huile d'olive est appelée en Tunisie. Aujourd'hui, pour exploiter ce potentiel, de plus en plus de domaines oléicoles se tournent vers la production d'huile d'olive biologique. Une stratégie largement soutenue par le gouvernement.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour