Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Tom Naegels, journaliste au Standaard et passionné d'histoire a voulu faire une histoire complète et transversale de l'immigration depuis la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'au milieu des années 70. C'est cette histoire qu'il nous présente et qu'il a publiée chez Racine « La nouvelle Belgique : une histoire de l'immigration ; 1944 - 1978 »



Au bout du monde : Cap sur l'Espagne avec ce reportage de notre correspondante Diane Cambon. L'Espagne a adopté une loi qui régule depuis le 12 août l'activité des livreurs de repas à domicile qui se déplacent sur des deux roues. Cette législation pionnière en Europe, adoptée par le gouvernement de gauche, est censée protéger les droits de ces travailleurs en obligeant les plateformes de livraison de repas à embaucher les « riders ». Mais cette loi ne fait pas l'unanimité.

