Tom Naegels, journaliste au Standaard et passionné d'histoire a voulu faire une histoire complète et transversale de l'immigration depuis la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'au milieu des années 70. C'est cette histoire qu’il nous présente et qu’il a publiée chez Racine « La nouvelle Belgique : une histoire de l'immigration ; 1944 – 1978 »