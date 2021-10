Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Il est question du scandale Pegasus, du nom de ce logiciel espion produit en Israël et vendu à 55 pays. Logiciel qui a permis d'espionner des journalistes, des responsables d'état. Nous allons en parler avec deux invités : Fabrice Epelboin, entrepreneur, enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste de ce genre de domaines; et, Bertrand Vergely, philosophe et théologien



Au bout du monde : Cap sur le Canada et particulièrement en Ontario où des milliers de livres ont été retiré de bibliothèques scolaires et une trentaine, dont « Tintin en Amérique », brûlés lors d'une cérémonie dite " purification par la flamme " au motif qu'ils véhiculeraient des clichés racistes sur les Premières Nations du Canada. Une enquête d'Alexis Gacon

