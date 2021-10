Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Nous allons parler des cryptomonnaies. Depuis que le Salvador leur a donné cours légal, en tous cas pour le Bitcoin, des questions se posent. Sont-elles inéluctablement destinées à prendre la place des monnaies traditionnelles ? L'analyse de l'économiste Bruno Colmant



Au bout du monde : Notre rendez-vous hebdomadaire avec Olivier Nederlandt pour la présentation du sommaire de l'émission de reportages Transversales. Un numéro spécial ce samedi midi qui va s'intéresser à la santé et à la gestion des forêts, chez nous et dans l'un des pays les plus boisés d'Europe, la Suède. Et on verra aussi comment la foret peut être une réelle thérapie.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour