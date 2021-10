Le rendez-vous hebdomadaire avec Olivier Nederlandt pour la présentation du sommaire de l’émission de reportages Transversale. Un numéro spécial ce samedi midi qui va s'intéresser à la santé et à la gestion des forêts, chez nous et dans l'un des pays les plus boisés d’Europe, la Suède. Et on verra aussi comment la forêt peut être une réelle thérapie