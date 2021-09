Au Bout du Jour : Le Grand-Duc Georges Mikhaïlovitch et Victoria Romanovna sur Auvio

Emission spéciale avec un entretien croisé entre l'héritier du trône impérial de Russie, le grand-duc Georges Mikhaïlovitch, et sa future épouse, Victoria Romanovna. Le mariage religieux sera célébré demain à Saint-Pétersbourg. Ce sera la première fois depuis plus de cent ans qu'un membre de la famille impériale épousera et aura l'organisation d'une grande fête à Saint-Pétersbourg et, tout simplement, sur le sol de Russie.