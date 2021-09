Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Un entretien exceptionnel de rentrée avec le cardinal, primat de Belgique, Jozef De Kesel, qui vient de sortir un livre de réflexion sur la foi et la modernité. Nous le questionnerons sur foi et politique, mais aussi sur la présence de l'islam dans la cité. Il évoquera le cancer dont il souffre et qu'il a tenu à révéler, dans sa lutte contre la maladie



Au bout du monde : Franceline Beretti nous propose un questionnement sur l'italianité, sur la fierté et l'identité nationale des Italiens. Elle a rencontré pour nous l'historien Francesco Filippi qui a publié en début d'année, « Prima gli Italiani ! », les Italiens d'abord !

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour