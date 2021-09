Un entretien exceptionnel de rentrée avec le cardinal, primat de Belgique, Jozef De Kesel, qui vient de sortir un livre de réflexion sur la foi et la modernité. Nous le questionnons sur foi et politique, mais aussi sur la présence de l'islam dans la cité. Il évoquera le cancer dont il souffre et qu'il a tenu à révéler, dans sa lutte contre la maladie. Livre : « Foi et religion dans une société moderne » aux Editions Salvator