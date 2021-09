Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Fawzia Charfi est notre invitée. Elle fut en 2011, dès les premiers pas de la révolution de Jasmin en Tunisie, secrétaire d'état à l'Enseignement supérieur, très rapidement battue en brèche notamment par les islamistes. Nous revenons avec elle sur l'actualité et sur son livre « L'islam et la Science", qui parait aux éditions Odile Jacob.



Au bout du monde : Et puis, il est question d'un sujet très sensible, celui du cancer des enfants et des difficultés de la recherche et du financement de ces recherches avec Delphine Heenen, fondatrice de KickCancer

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour