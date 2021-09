Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Nous nous posons des questions sur un phénomène trop peu connu : la phobie scolaire, maintenant appelé « refus scolaire anxieux ». Nous le faisons à travers des témoignages et des tentatives d'explication sur les causes et les remèdes avec un reportage de Laura Jadot



Au bout du monde : Cap sur la Turquie avec Anne Andlauer qui est allée à la rencontre d'une communauté de plus en plus attaquée en Turquie par le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan: les LGTBQ+ et les associations de défense de leurs droits.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour