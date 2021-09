Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Les élections législatives en Russie ont commencé aujourd'hui et se poursuivent jusqu'à dimanche. Quel signal enverront-elles ? Nous l'entendrons à travers des reportages auprès de jeunes russes, à Saint-Pétersbourg, menés par Jean-François Herbecq. Et puis, nous analyserons les tendances des élections législatives et de la situation de la Russie avec Aude Merlin, politologue, spécialiste de la Russie et du Caucase à l'Université libre de Bruxelles



Au bout du monde : Et comme chaque vendredi, Olivier Nederlandt nous présente le programme du magazine de reportages « Transversale » de ce samedi midi. Il y sera question des sans-papiers qui occupent toujours dans l'église du béguinage à Bruxelles; d'une pollution dramatique due au charbon dans la région du Highveld, en Afrique du sud ; et, des 90 ans du train de nuit « La flèche rouge », ce train russe qui relie Moscou à St Pétersbourg.

