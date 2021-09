Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Avec notre invité, Louis Saillans, nous allons parler de forces spéciales d'intervention dans le cadre d'opérations, comme par exemple, au Sahel, en Afghanistan, ou encore en Irak. Il a été responsable d'unités des forces spéciales françaises d'intervention et publie « Chef de guerre » chez Mareuil Editions



Au bout du monde : Et puis, nous nous pencherons sur l'opinion et l'état de la pensée des jeunes après plus d'un an de pandémie. C'est l'objet d'un sondage : « Jeunes et Covid : 1 an après » que nous détaille Eléonore Naomé, Chargée de communication chez Latitude Jeunes, Asbl

