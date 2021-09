Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : On fait un point sur la situation économique, politique et sociale en Iran sous la nouvelle présidence du conservateur Ebrahim Raïssi. Les explications de Majid Golpour, sociologue et chercheur associé à l'ULB



Au bout du monde : Nouvelle saison et retour de notre rendez-vous bimensuel avec Wilson Fache et son Journal du Proche et du Moyen-Orient. Ce soir, il est allé à la rencontre des Afghans et des réfugiés afghans suite à l'arrivée des Talibans au pouvoir

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour