Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Il est question de la situation actuelle en Afghanistan. Et, une mise en perspective des enjeux avec Yves Roucaute, qui a côtoyé à l'époque le commandant Massoud. Fort proche de son fils et de ses troupes dans le Panjshir, aujourd'hui. Il nous reparle des raisons et des accords secrets qui ont poussé les Américains à partir



Au bout du monde : Nous restions en Afghanistan mais pour parler de l'obstination des Afghans à tenter d'effacer leurs traces électroniques sur les réseaux avec l'arrivée des talibans. Les explications de Fabice Epelboin, entrepreneur et enseignant à Sciences Po Paris, cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour