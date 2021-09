Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Il est question de la situation en Algérie et au Maroc, et entre ces deux pays. A la fin août, l'Algérie a dénoncé ses relations diplomatiques avec le Maroc suite aux accords Abraham, d'une part; et, à la reconnaissance d'Israël par le Maroc. Explications avec Pierre Vermeren, professeur d'Histoire du Maghreb contemporain à Paris Panthéon-Sorbonne



Au bout du monde : Retour de notre rendez-vous hebdomadaire avec Olivier Nederlandt et le programme du magazine Transversale de ce samedi midi. Et, il y sera notamment question de cécifoot, le football pour personnes mal ou non voyantes avec le reportage de Guillaume Debry et Pierre Buckkremer réalisé dans le cadre de leur mémoire à l'Ecole de Journalisme de Louvain

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour