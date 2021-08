Au Bout du Jour : sur Auvio

Voici les rendez-vous de l'émission Au bout du jour de ce soir :



Au bout du compte : Ce soir, nous redémarrons la saison radiophonique avec des questions sur le climatique. En effet, météo et climat nous ont beaucoup perturbé pendant tout cet été, et ce n'est pas fini.

Nous en parlons avec le patron de la délégation belge au GIEC, Jean-Pascal van Ypersele.



Au bout du monde : Les personnes sinistrées sont toujours dans le besoin et notamment d'une aide psychologique. Des équipes mobiles de psychologues de l'ASBL « Un pass dans l'impasse » sillonnent jusqu'à la fin septembre les villes touchées par les violentes intempéries de cet été pour leur apporter ainsi un soutien psychologique. Les explications de Margaux Carlier, Psychologue et référente Wallonie de l'ASBL.

