Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Un témoignage sur les journées de janvier et singulièrement celle du 14 janvier 2011 à Tunis. Avec Khémaïs Gharbi, on revient sur la révolution de Jasmin, son avenir ou son échec. Le 14 janvier 2011 Khémaïs Gharbi et son fils, Karim Gharbi, chanteur belgo-tunisien, se sont retrouvés coincés à Tunis en plein milieu des manifestations. Il a relaté ces moments dans son livre « Dans l'œil du cyclone. 14 janvier 2011 » paru aux éditions Mémoires d'hommes.



Au bout du monde : Dernier numéro du Journal du Proche-Orient de Wilson Fache, pour cette saison. Il y sera notamment question du sort des femmes yézidies, esclaves de Daech, et des enfants qu'elles ont eu en captivité.

