Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Notre invitée est l'historienne franco-tunisienne Sophie Bessis, venue à Bruxelles pour rendre un hommage à l'économiste franco-égyptien Samir Amin. Témoin des décolonisations, il a pu analyser les courants parfois très forts qui traversaient ces régions, y compris avec le retour du religieux et des frères musulmans. Sophie Bessis nous fait réfléchir, du point de vue de l'histoire et de l'économie, à ce qui traverse nos sociétés et nous fait parfois confondre un certain nombre d'avancées avec de vraies régressions.



Au bout du monde : Et, vendredi oblige, nous retrouvons Olivier Nederlandt et le sommaire de l'émission Transversale de ce samedi midi. Deux reportages au menu de l'émission: l'un, entre Marseille et Avignon, en préface des élections régionales en France ces 20 et 27 juin. Et, l'autre en Lombardie, à l'occasion des 75 ans de la signature de l'accord charbon entre la Belgique et l'Italie en 1946, à la rencontre d'un ancien mineur retourné en Italie

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour