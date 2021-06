Vendredi oblige, nous retrouvons Olivier Nederlandt et le sommaire de l’émission Transversale de ce samedi midi. Deux reportages au menu : l’un en préface des élections régionales en France ces 20 et 27 juin. Et, l’autre à la rencontre d'un ancien mineur retourné en Italie, à l'occasion des 75 ans de la signature de l'accord charbon entre la Belgique et l’Italie en 1946