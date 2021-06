Au Bout du Jour : sur Auvio

Ce soir, il va être question, à notre manière, de green deal et de tous les développements de la transition énergétique mais sous ses angles problématiques. Cela suppose beaucoup de pollution, ça suppose l'exploitation de mines et de métaux, et de terres rares ; et à la clef, beaucoup de problèmes sociaux et environnementaux



Au bout du compte : Nous entendrons Guillaume Pitron pour le livre « Prométhium », qu'il co-signe avec Séverine de la Croix chez Massot Éditions et Les Liens qui Libèrent



Au bout du monde : Ensuite, Erik Bruyland, qui publie « Cobalt blues : La sape d'un géant. Congo 1960-2020 » aux éditions Racine

