Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Le Père Pire, prix Nobel de la Paix, né en Belgique et ayant exercé son magister à l'égard du monde. Un ouvrage vient de lui être consacré, signé par Alexandra Micciche et Bernadette Petitjean, il retrace son parcours : "L'oeuf ou la tuile - Sur les traces du Père Pire", est paru aux éditions 180°.



Au bout du monde : Et puis, Yvonne Oddon, membre du réseau du Musée de l'Homme, une grande résistante et témoin oublié des camps de déportés. On en parle avec Danielle Orhan, éditrice à l'origine de publication signée Yvonne Oddon et intitulée « Sur les camps de déportées » aux éditions Allia.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour