Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte :Il est question de ces fameuses affaires de signes convictionnels que l'on porte ou ne porte pas dans l'espace des services publics. On songe bien sûr à l'affaire de la STIB. Nous en a parlons avec l'historien et philosophe de l'université libre de Bruxelles, Jean-Philippe Schreiber, le patron de l'Observatoire des religions et de la laïcité



Au bout du monde : Nous retrouvons Wilson Fache pour son Journal du Proche et du Moyen Orient. Il est aujourd'hui à Beyrouth. C'est là que le 4 août 2020 une explosion gigantesque avait ravagé tout une partie de la ville et coûté la vie à plus de 200 personnes. C'est une plaie béante qui est surtout le symptôme d'une crise plus large à la fois politique, sociale et économique.

