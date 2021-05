Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : C'est une femme d'exception que nous recevons ce soir, puisqu'elle est l'une des rares pour ne pas dire quasiment la seule femme imam, en tous cas en France. Elle a fondé la mosquée Fatima, Kahina?Bahloul est avec nous pour faire le point sur la place de la femme dans l'islam et les messages qu'elle souhaite porter. Elle publie "Mon islam, ma liberté", aux éditions Albin Michel



Au bout du monde : Avec Charline Burton, directrice de l'ONG internationale « Search for Common Ground » il va être question de Covid, conflits et vaccination

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour