Au bout du compte : Nous allons revisiter l'histoire conjointe de la Belgique et du Congo avec Blaise Ndala et son livre "Dans le ventre du Congo" qu'il publie au Seuil.



Au bout du monde : Congo toujours avec ce quatrième numéro du Journal d'Afrique signé par Ghizlane Kounda. Il est question de la République démocratique du Congo et de l'annonce faite par la président Félix Tshisekedi de renégocier les contrats miniers

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour