Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Thomas d'Ansembourg, psychothérapeute, vient de publier « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour nos jeunes ? » aux Editions de L'homme. De vraies questions sur ce qui nous motive, sur nos comportements et ce qu'ils induisent chez les plus jeunes dans une société frappée par la pandémie



Au bout du monde : Aurélien Ringelheim évoque avec nous son père, Foulek Ringelheim, grand juriste belge, à l'occasion de sa biographie romancée post-mortem, « Boule de Juif », publiée chez Genèse éditions

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour