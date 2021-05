Après trois années de recherche et de restauration, le célèbre retable de saint Georges (1493) de Jan II Borman resplendit de nouveau au Musée Art & Histoire (MRAH). On en parle avec Emmanuelle Mercier, Responsable de l'Atelier des sculptures en bois polychromé à l'IRPA, et Emile Van Binnebeke, Conservateur Sculpture et Mobilier MRAH