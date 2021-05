Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : On va d'abord parler d'une histoire politique de la roue. Vous allez voir que l'apparition de la roue conditionne, ou non d'ailleurs, le mode de société qui s'en empare ou qui au contraire s'en écarte. Raphaël Meltz a publié "Histoire politique de la roue", aux éditions La librairie Vuibert



Au bout du monde : Cap vers le Groenland, où de récents prélèvements, des carottes de sédiment glaciaire, ont été étudiés par une équipe internationale. Ces chercheurs, dont Jean-Louis Tison, glaciologue de l'ULB, ont étudié cette archive unique de sédiments du Groenland sous glaciaires avec ses fossiles de plantes. Ils nous en disent long sur des moments où le Groenland n'était pas recouvert de glace et aussi sur quelques autres épisodes assez incroyables.

