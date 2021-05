Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Nous retrouvons Charles Bonaparte, né Napoléon et descendant de l'empereur Napoléon, pour un nouvel ouvrage dans lequel il évoque l'héritage politique de sa filiation à travers la notion de liberté. Dans

Cet ouvrage, « La liberté Bonaparte », qui sort chez Grasset, il mêle son récit de souvenirs personnels de fils d'une famille princière libéré d'une filiation napoléonienne autoritariste



Au bout du monde : Nous retrouvons Wilson Fache pour son 16ème numéro du Journal du Proche et du Moyen-Orient. Il y est aussi question de Napoléon et de sa campagne en Egypte et au Levant

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour