Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Pour ce deuxième épisode d'analyses de Napoléon Bonaparte. Nous allons parler d'une avant-dernière période, celle des cents jours avec Charles-Eloi Vial, le nouveau grand spécialiste du bonapartisme. Il a publié deux ouvrages : "Napoléon. La certitude et l'ambition", ouvrage illustré en coédition avec la BNF et "Histoire des Cent-Jours" aux éditions Perrin

Au bout du monde : Il est question d'un aspect plus méconnu de Napoléon avec l'un de ses descendants Charles Bonaparte, qui en 2010 publiait chez XO éditions : « Napoléon mon aïeul, cet inconnu »

