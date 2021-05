Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Nous inaugurons, ce soir, une semaine consacrée au phénomène Napoléon Bonaparte à l'occasion du bicentenaire de sa mort. Avec Pierre Brenda, l'un des grands spécialistes, historien de l'époque napoléonienne, nous allons évoquer la fin de Napoléon à Sainte-Hélène, dans son dernier exil. L'endroit où s'est forgée la légende .



Au bout du monde : Et puis, Guy Lemaire nous commente une grande exposition à Liège consacrée à Napoléon et à l'empire, y compris son influence sur nos régions. L'exposition "Napoléon, au-delà du mythe" est visible depuis le 3 avril et jusqu'au 9 janvier 2022 à l'Espace Liège-Guillemins

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour