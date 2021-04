Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : A la veille de 1er mai, nous évoquons une affaire bien symbolique qui oppose la direction des transports en commun bruxellois, la STIB, et plus de 1300 de ses travailleurs, des conducteurs de bus, qui en mai 2020, au moment où l'on ignore beaucoup de la pandémie, s'insurgent du fait qu'on veut leur faire reprendre le travail à la normale. C'est ce fameux point du « droit de retrait » qui est à présent donc devant les tribunaux du travail. L'affaire ne sera pas tranchée avant 2022.



Au bout du monde : Et puis, comme chaque vendredi nous retrouvons Olivier Nederlandt qui nous dévoile le menu de l'émission Transversale de ce samedi midi. Il y sera question du conflit oublié au Darfour, dans l'ouest du Soudan, et de peintures rupestres vieilles de plus de 12 000 ans dans la forêt amazonienne, en Colombie

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour