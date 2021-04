Au Bout du Jour : STIB et Droit de Retrait sur Auvio

Avec Sophie Remouchamps, l'avocate des travailleurs de la Stib et Oliver Rittweger, chauffeur, nous évoquons une affaire bien symbolique qui oppose la direction des transports en commun bruxellois, la STIB, et plus de 1300 de ses travailleurs, qui en mai 2020, au moment où l'on ignore beaucoup de la pandémie, s'insurgent du fait qu'on veut leur faire reprendre le travail à la normale. C'est ce fameux point du « droit de retrait » qui est à présent devant les tribunaux du travail.