Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Témoignage d'une époque avec Lilia Bongi et son livre « Amsoria , exil en Belgique», elle y décrit ce qu'elle a vécu comme jeune congolaise. Fille de ce que l'on appelait alors un évolué, son père l'avait envoyée en Belgique pour y vivre, elle a surtout vécu la détresse, l'éloignement et les formes de racisme.



Au bout du monde : Nous retrouvons Ghizlane Kounda et son troisième numéro du « Journal d'Afrique » et il est question des enjeux de l'accès aux vaccins.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour