Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Ce soir avec notre invité, Denis Pennel, , il va être question d'un constat : « Le paradis du consommateur est devenu l'enfer du travailleur". C'est aussi le titre du livre qu'il publie aux éditions du Panthéon. On va bien sûr parler de cette « révolution de notre modèle économique : le passage d'une économie de masse à une économie dictée par la demande. Où la soif de consommation effrénée et immédiate de produits personnalisés, fabriqués à la demande, s'est généralisée. Cette nouvelle ère où le consommateur, devenu roi, impose aux entreprises de se réorganiser pour devenir plus agiles, et ce au détriment des travailleurs »



Au bout du monde : Aujourd'hui, il y a 35 ans, jour pour jour, se déclenchait le drame nucléaire de Tchernobyl. On revient sur cet événement avec des archives et des reportages réalisés à l'époque par Marc Molitor, Marie-Paule Jeunehomme et bien d'autres.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour