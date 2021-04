Au bout du compte : Cap sur le Brésil avec la journaliste Virgine Jacoberger-Lavoué, qui nous décrypte ce Brésil de plus en plus autoritaire mais frappé de plein fouet aussi par la pandémie. Elle vient de publier « Brésil, voyage au pays de Bolsonaro » aux éditions du Rocher.



Au bout du monde : Il est question de transition écologique avec Hervé Gardette. Le journaliste et producteur à France Culture signe "Ma transition écologique" aux éditions Novice.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour