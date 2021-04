Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Demain auront lieu les funérailles de Philippe duc d'Edimbourg, mari de la reine d'Angleterre. L'occasion, avec notre confrère Marc Roche, qui a longtemps été en poste à Londres, de revenir sur les destins croisés de ce tandem Philippe duc d'Edimbourg-Elisabeth II, à travers son livre « Elle ne voulait pas être reine ! » paru chez Albin Michel



Au bout du monde : L'écrivain et journaliste Jean-Claude Guillebaud nous propose une réflexion, face à la brutalité de nos sociétés et surtout en ces temps de Covid, sur l'entraide, le doute et la croyance. Il a publié « Entrer dans la douceur » aux éditions de L'Iconoclaste

