Au Bout du Jour : M-C Considère : Brexit et la Question irlandaise sur Auvio

Dernier épisode consacré au Brexit et à ses problématiques avec ce soir la question irlandaise. Entre Irlande du Nord et la république d'Irlande passe dorénavant une frontière entre un pays membre de l'Union européenne, la république d'Irlande, et un pays qui n'est plus membre, l'Ulster ou Irlande du Nord. Est-ce le retour des violences et des incertitudes politiques et commerciales ? Quelles pistes le Brexit peut-il apporter ? Réponses avec l'une des meilleurs spécialistes de l'Irlande actuellement, Marie-Claire Considère-Charon, professeur émérite de civilisation britannique et irlandaise à l’Université de Franche-Comté