Au Bout du Jour : Le Journal de l'Afrique - Patrick de Saint-Exupery sur Auvio

Le journal de l’Afrique Ghizlane Kounda a rencontré Patrick de Saint-Exupery, ancien grand reporter au Figaro. Il a publié « La Traversée », aux Editions Les Arènes : une enquête sur la période post-génocidaire contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Il essaie de démontrer la thèse d’un deuxième génocide qui aurait été commis par les forces rwandaises contre les Hutus, à l’est de la RDC, entre 1996 et 199, qui aurait conduit au renversement de Mobutu. Une thèse qui, selon lui, a été fomentée par la France de Mitterrand. Cette thèse met en doute le rapport Onusien Mapping qui recense les acts de violences les plus graves commises entre 1993 et 2003.